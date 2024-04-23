TDK'dan "günün kelimesi" kampanyası

Türk Dil Kurumu (TDK), yeni bir kampanya hazırladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanya, bayrama özel olarak TDK'nın binasına asılan yansıtıldı. Dijital ekranda kırmızı ve beyaz renklerden oluşan "çocuk" kelimesi yayımlandı.



Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan TDK'dan kampanya kapsamında her gün "günün kelimesi" paylaşılacak.



Kampanya ile Türkçe'nin zenginliğine dikkat çekilerek farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

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