Tekel bayisinde bıçaklı sopalı kavga: 13 yaşındaki çocuk gözaltında

Kartal’da sokakta başlayan kavga, bir tekel bayisinin içine taşındı.



Olay, geçen çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta başlayan ve tekel bayisi içerisinde devam eden tartışmada T.T. isimli 13 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki Muhammed A.’yı bıçaklayarak yaraladı.



Muhammed A.’nın yakınları Bülent A. (22) ve Yasin A. (28) da tekel bayisine geldi.



13 yaşındaki T.T. karşısındaki kişilere bıçakla saldırırken, karşı taraftakiler de T.T.’ye sopalarla saldırdı.

Kavgada, Muhammed A., Bülent A., ve Yasin A. bıçakla yaralandı. T.T. de aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.



T.T.’nin dükkandan kaçmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.T.’yi kısa sürede yakaladı.



Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Muammed A.’nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.