Tekirdağ Hava Durumu | Tekirdağ İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Tekirdağ İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Tekirdağ için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Tekirdağ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Tekirdağ hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Tekirdağ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Mart 2024 Çarşamba Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 28 Mart 2024 Perşembe Tekirdağ hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°.