Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 910 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve depoya baskın düzenledi.

Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi - 1

Adreste yapılan aramalarda; 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Baskında, Ş.K. ve C.K. adlı kardeşler gözaltına alındı.

Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor.

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