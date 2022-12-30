Tekirdağ'da 910 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve depoya baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda; 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Baskında, Ş.K. ve C.K. adlı kardeşler gözaltına alındı.



Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor.