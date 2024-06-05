Tekirdağ'da çevreyi kirletenlere ceza yağdı! 79 tesise 31 milyon lira

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 5 ayında il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 575 denetimde bulundu.



Denetimlerde toprağı, çevreyi, havayı ve suyu kirleten, ayrıca çevreye ağır koku yayan ve 'Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 79 tesise toplam 31 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 23 tesis için faaliyetlerini durdurma kararı alındı.



Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, çevreye ağır koku yaymaya devam ediyor.



Çevreciler, çevreyi kirleten tesislere ceza uygulanmasını doğru bulduklarını belirterek, kirli derenin de temizlenmesini istedi. Ergene çevre gönüllüsü Ercüment Tuncay, Trakya'da sürekli Ergene Nehri’nin kirliliğiyle gündemde olduğunu ve çevreyi kirleten sanayi tesislerine ceza kesilmesini anlamlı bulduğunu söyleyerek, "Kesilen cezalar yeterli gelmemekte. Her yıl cezalar kesiliyor fakat sanayiciye caydırmamış vaziyette. Çevre gönüllüsü olarak, bunların daha ağır yaptırım olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir dahaki çevre gününde geçmişte büyüklerimiz balık tutmuşsa oltalarımızı atıp, balık tutmak istiyoruz. Derede canlı yaşamasını istiyoruz. Çevre gönüllüleri olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün bu konuda yapacağı çalışmalarda her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.