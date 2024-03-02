Tekirdağ'da deniz ulaşımına sis engeli

Tekirdağ'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Sis, kentte deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına sis engeli

Kentte 5 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını etkiliyor.

Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sis nedeniyle balıkçıların 5 gündür açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azaltmasını nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda bekleyecek. Balıkçılar bu sırada ağlarının tamirini yaparak zaman geçirecek. Sis birkaç güne etkisini kaybedecek. Havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

YARINA KADAR SÜRECEK

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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