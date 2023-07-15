Tekirdağ'da denize giren iki kişi boğuldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yaşanan 2 ayrı olayda denize giren 4 kişiden ikisi boğularak hayatını kaybetti. İlk olay Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkında meydana geldi. Berfin Utku, Muhammet Bedirhan Utku ve Utku Aslan, sabah saatlerinde denize girdi. Denize giren 3 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler, Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku'yu sudan çıkarırken, Utku Aslan ise gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berfin Utku ve Muhammet Bedirhan Utku, hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmasında ulaşılan Utku Aslan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



SUDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ



Öte yandan epilepsi hastası Özgür Çakan, öğle saatlerinde aynı sahilde bir işletmenin önünden denize girdi. Denizde epilepsi nöbeti geçiren Çakan, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çakan da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.