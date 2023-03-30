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Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ Çerkezköy'deki bir parfüm fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını

'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 1

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı.  ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Tekirdağ'da fabrika yangını - 2

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.

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