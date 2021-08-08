Tekirdağ'da feci kaza: Anne ve iki kızı hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobildeki anne ve iki kızı yaşamını yitirdi, sürücü baba ise ağır yaralandı.

DHA 08.08.2021 - 17:41

Tekirdağ'da feci kaza: Anne ve iki kızı hayatını kaybetti

İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç’in (59) kullandığı otomobil, Tekirdağ Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nadim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan ağır yaralanan Nadim Sevinç, ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sevinç’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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