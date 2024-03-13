Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ-İstanbul karayolunun Değirmenaltı mevkisinde dün akşam saatlerinde Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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