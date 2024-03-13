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Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti ve seyir halindeki otomobille kafa kafaya çapıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

-İstanbul karayolunun Değirmenaltı mevkisinde dün akşam saatlerinde Tekirdağ yönüne giden İbrahim Demir (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp; refüjü aşarak geçtiği karşı şeritte M.D. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmada sürücülerle birlikte A.A.D., otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücülerden İbrahim Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 yaralının tedavileri ise sürüyor.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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