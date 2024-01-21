Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki 28 yaşındaki Duygu Akyol hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Marmaraereğlisi-Çorlu kara yolu Ekşielma mevkisinde E.P.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Daha sonra takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki sürücü E.P. ile araçtaki Duygu Akyol, yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Duygu Akyol, kurtarılamadı.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Akyol'un Marmaraereğlisi'de kadın kuaförlüğü yaptığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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