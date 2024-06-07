Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Tekirdağ Çorlu'da kendinden geçen alkollü şahıs, sağlık ocağı balkonunda yatıp uyudu. Alkollü şahıs, polis tarafından balkondan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan Çobançeşme Aile Sağlı Merkezi'nin giriş katındaki balkonunda bir şahsın yattığı görüldü.

Görenleri hayrete düşüren olay sonrası, şahsın alkollü olabileceği düşünülerek, ambulans ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin seslenmelerine kayıtsız kalan alkollü şahıs, polis tarafından uyandırıldı.

Aşırı alkollü olduğu ortaya çıkan şahıs, polis tarafından balkondan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

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