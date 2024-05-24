Tekirdağ'da sahte estetisyen yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, S.A. adlı kadının Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yetkisi olmadığı halde botoks, dolgu ve estetik operasyonlar yaptığını belirledi.

Polis, eve düzenlediği baskınla S.A.’yı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada estetik operasyonlarda kullanılan içinde sıvı bulunan 22 cam tüp, içinde sıvı bulunan 21 şırınga, içinde sıvı bulunan 14 ampul, 110 enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 serum ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.