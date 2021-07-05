Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi (Tekirdağ yerel haberler)

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

DHA 05.07.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 16:24

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi (Tekirdağ yerel haberler)

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Tekirdağ'da 545 litre sahte içki ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberi! 

Sahte içki can almaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölerlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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