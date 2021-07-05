Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi (Tekirdağ yerel haberler)

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Sahte içki can almaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölerlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.



İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.