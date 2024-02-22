Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.E. ile A.K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 kilo 940 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin 150 lira ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

