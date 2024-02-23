Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledikleri şüphelilerin ikametleri ve bir iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 22,78 gram esrar, 1,8 gram bonzai, 283, 50 gram metamfetamin, rulo alüminyum folyo, 2 makas, 100 miligram sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 26 mermi, 1 uçak savar mermisi ile 837 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.