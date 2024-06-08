Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

Tekirdağ'da yere çöp attığı gerekçesiyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

'ın Çorlu ilçesinde yere çöp attığı gerekçesiyle iki kişi arasında çıktı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. B.D. isimli genç, yoldan geçerken yere çöp atan bir şahsı yaptığı hareketin doğru olmadığı konusunda uyardı.

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine girerken yumruk darbeleri alan yaşlı şahıs çıkardığı bıçağı B.D.'nin yüzüne sapladı.

Yaralanan B.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.

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