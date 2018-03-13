Teknik arıza nedeniyle tramvay seferleri durdu

Habipler istikametine gitmek üzere Topkapı durağından hareket eden tramvay, Fetihkapı durağına gelmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.



Yolcular, kapıları açılan tramvaydan inerek yaya olarak duraklara gitti.



Bu nedenle, tramvay seferleri yapılamazken, ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

İstanbul'da, T4 Tramvay Hattındaki seferlerin bakım çalışması nedeniyle Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T4 Tramvay Hattı Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı olarak yapılacaktır. Çalışmanın, 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.