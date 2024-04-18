Teleferik kazasında Mesut Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraza ret

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Teleferik kazasında Mesut Kocagöz’ün tutukluluğuna itiraza ret
Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

Haberi Görüntüle

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında teleferik hattını işleten belediye şirketi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı ve mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Avukatları, Kocagöz'ün kazadan önce görevinden istifa ettiğini, bu nedenle sorumluluğunun bulunmadığını belirterek Antalya 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

ÜST MAHKEMEYE DE İTİRAZ EDİLECEK

Mahkeme, bugün yaptığı incelemenin ardından itirazı reddetti.

İtiraz sonrası Kocagöz'ün avukatlarının yeni belgelerle üst mahkemeye itiraz edeceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...