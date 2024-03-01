Telefon dolandırıcılarından 473 bin liralık tuzak

İstanbul Şişli'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi.

Telefon dolandırıcılarından 473 bin liralık tuzak

Şişli'de H.S.'yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp " hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor." dedi.

Buna inan H.S kendisine verilen IBAN numarasına 473 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.S polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Şüpheli Mikail C.(26) gözaltına alındı.

Para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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