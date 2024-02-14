Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı

Mersin’de bir cep telefonu tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı. Araçtan cep telefonu çaldığı belirlenen şüphelinin çantasında 17, evinden ise 2 telefon çıktı. M.İ. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı

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’de bir cep telefonu tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı.

Mersin polisi, Tarsus Baraj Mesire Alanı’nda E.K.’ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

E.K.'ye ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi.

Şüpheliyi elindeki çantayla yakalayan polis, 17 cep telefonu ele geçirdi.

Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı - 1

Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı.

Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanıyla evinde de arama yaptı.

Aramada 2 çalıntı cep telefonu daha bulundu.

Toplam ele geçirilen 19 cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenip, teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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