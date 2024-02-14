Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı

Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı.



Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanıyla evinde de arama yaptı.



Aramada 2 çalıntı cep telefonu daha bulundu.



Toplam ele geçirilen 19 cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenip, teslim edildi.



Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.