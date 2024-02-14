Telefon tamircisi, cep telefonu hırsızlığından tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus Baraj Mesire Alanı'nda müşteki E.K.'ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

E.K.'ye ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi. Şüpheliyi elindeki çantayla yakalayan polis, 17 cep telefonu ele geçirdi.

Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı. Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanıyla evinde de arama yaptı. Aramada 2 çalıntı cep telefonu daha bulundu.

Toplam ele geçirilen 19 cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenip, teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.