TEM Otoyolu’nda kaza | Mıcır yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü Onur Şahin, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle mıcır yüklü hafriyat kamyonu yan yattı.

Yan yatan hafriyat kamyonundaki mıcırlar yolun her iki tarafına saçılırken şoför Onur Şahin yara almadan kazadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mıcır dökülen her iki yola duba koyarak trafiği durdurdu.