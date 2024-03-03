TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

'da TEM Otoyolu Avcılar Tahtakale Mahallesi mevkisinde S.B. yönetimindeki kamyonet, O.C.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.Y'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Araçlarda bulunan A.O.G. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü O.C.D. ile 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan sürücülerden O.C.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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