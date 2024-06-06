TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Silivri TEM Otoyolu’nda İstanbul istikametinde seyir halindeki bir otomobile arkadan bir araç çarptı.

Daha sonra M.C. hakimiyetindeki TIR da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, bariyerleri aşarak yeşillik alana geçti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Araçlar yoldan çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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