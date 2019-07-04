TEM'in Bolu kesminde meydana gelen kazada 1 kişi ölü, 3 kişi de yaralandı.
Ankara yönüne giden Birsen Zoğlar idaresindeki hafif ticari araç, Rüzgarlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.
Kazada, sürücüyle araçtaki Fikri Zoğlar ve Nuran Koloğlu yaralandı, Fatma Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanlı'nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.