TEM'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden İlyas Ç. idaresindeki hafif ticari araç, önünde giden aracın yavaşlamasıyla TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıktı.

Otoyolun sol şeridinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç, refüjde takla attı.



Kazada sürücünün eşi Emiş Ç. yaralandı, İlyas Ç. ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Takla atan araç içerisinde sıkışan Emiş Ç., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, şehir merkezinde hastaneye sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.