TEM'de minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.

TEM'de minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, TEM Otoyolu'nun geçişi Bahçeköy köyü mevkiinde kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var - 1

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi.

TEM'de minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var - 2

Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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