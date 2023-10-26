TEM'de ölümlü kaza

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Nihat Bakır (38), hayatını kaybetti.



Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek geçişinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Nihat Bakır idaresindeki 60 NB 483 plakalı kamyon, aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DAN 252 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada Nihat Bakır araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Bakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.