TEM'de önce yangın sonra kaza: 3 kişi ağır yaralı

TEM Otoyolu Edirne istikameti İstoç mevkisinde saat 02.00 sıralarında seyir halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına kısa sürede müdahale ederken, karşı şeritte ise kaza meydana geldi.

YAVAŞLAYAN KAMYONET KAZAYA SEBEP OLDU



Yangın sırasında yavaşladığı iddia edilen kamyonete başka bir kamyonet çarptı. İtfaiye hafif ticari araçtaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan da kaza yapan kamyonette sıkışan 3 yaralı kurtarmak için olay yerine başka bir itfaiye ekibi istendi.