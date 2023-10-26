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TEM'de TIR devrilince uzun araç kuyrukları oluştu

Düzce'de TEM Otoyolu'nun D-100 kara yolu bağlantısında MDF yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken kaza nedeniyle tek şeridi kapalı olan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de TIR devrilince uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri çıkışında bulunan D-100 kara yolu bağlantı köprüsünde meydana geldi.

Ankara istikametine giden Mehmet Reşit Bayunca idaresindeki MDF yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, TIR sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TEM'de TIR devrilince uzun araç kuyrukları oluştu - 1

TEM'in D-100 bağlantı noktasında kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı.

Tek şeritten sağlanan trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken TIR'ın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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