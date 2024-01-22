TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Lastiği patlayan TIR, otomobile çarptı

İstanbul'da Tuzla TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, İstanbul istikametinde trafik durdu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Lastiği patlayan TIR, otomobile çarptı

Tuzla TEM Otoyolu istikametinde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki TIR’ın lastiği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR, emniyet şerinde park halinde olan otomobile çarptı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Lastiği patlayan TIR, otomobile çarptı - 1

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen TIR, yol kenarındaki ağaçları devirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Lastiği patlayan TIR, otomobile çarptı - 2

Otomobil sürücüsü sedyeyle ambulansa taşındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik durdu.

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