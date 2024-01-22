TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Lastiği patlayan TIR, otomobile çarptı

Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre seyir halindeki TIR’ın lastiği patladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle TIR, emniyet şerinde park halinde olan otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen TIR, yol kenarındaki ağaçları devirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü sedyeyle ambulansa taşındı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik durdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- İstanbul