TEM’deki kazada şehit olan 13 yıllık polis son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’daki kazada şehit olan polis memuru Cengiz Parlak, son yolculuğuna uğurlandı.



Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Hendek ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki 06 EBM 912 plakalı otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı. Görevde oldukları belirtilen yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve Miray ile Öykü isimli 2 kız çocuk babası olan polis memuru Cengiz Parlak’ın cenazesi kara yoluyla Amasya’nın Merzifon ilçesine getirilerek ilçe emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.



Törende şehidin eşi Şeyma ile yakınları gözyaşı döktü.



Törenin ardından Parlak’ın cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. İl Müftüsü Yardımcısı Yılmaz Özbakır’ın kıldırdığı namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Merzifon Şehitliği'nde toprağa verildi.