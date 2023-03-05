TEM'de zincirleme kaza: 11 kişi yaralandı

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Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisindeki 700 metrelik alanda, 2 yolcu otobüsü, 13 otomobil, tur otobüsü, 2 silobas, araç taşıyan tır, kamyon, kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı 7 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

