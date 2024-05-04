Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Mayıs hava durumu tahminleri

Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Mayıs hava durumu tahminleri

Yurdun bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

5 MAYIS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Pazar günü hava nasıl olacak? 5 Mayıs hava durumu tahminleri - 1

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