Termal kameralar da sahada

Kahramanmaraş depreminin ardından, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi. Arama kurtarma ekipleri, son teknoloji cihazlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

Termal kameralar da sahada

9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

kameralar devrede, enkaz altında kalanların izi sürülüyor. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşları, STK'ların yanı sıra yabancı ülke arama kurtarma ekipleri de katılarak destek veriyor.

Hassas burunlar olarak bilinen canlı arama köpekleri de zaman zaman enkaz üzerinde arama çalışması sürdürürken, zaman zaman da sessizlik istenilerek enkaz altındakilere sesleniliyor.

Termal kameralar da sahada - 1

Osmaniye'de devam eden çalışmalarda jandarma ekiplerinin terörle mücadelede daha sık kullandığı termal kameralar da kullanılıyor.

ekipleri enkaz alanlarında termal aracılığıyla aldıkları ısı verileriyle çalışmalara yön veriyor.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde

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