"Terminatör" böcekler doğaya salındı

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, bu böceklerin, ormanların korunması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla üretildiğini söyledi.



Bu böceklerle verilen mücadele sayesinde doğal dengenin bozulmadığını dile getiren Topçu, "Bu kapsamda işletmemiz bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 20 bin terminatör böcek, çam kese zararlılarının bulunduğu ormanlara bırakıldı ve zararlılarla biyolojik mücadeleye başlandı." diye konuştu.

Antalya'da narenciye bahçelerine faydalı böcek salındı Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun