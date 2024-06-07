Termometre 36 dereceye yaklaştı! Bunaltıcı sıcak 3 ili olumsuz etkiledi

Sıcak havanın 36 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar sıcaklık nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.



Kentin merkezi konumundaki Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde de sıcak havanın etkisiyle tenhalık gözlendi.



Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalışırken görüldü.



KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ



Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü ve sıcaklığın yüksek değerlere ulaştığı saatte Kırklareli'nde, yaya ve araç trafiğinde düşüş görüldü.



Kent sakini Barış Tıkılı, AA muhabirine, sıcaklıkların 3 gündür bunaltıcı olduğunu söyledi.



Hava sıcaklığının arttığı öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını anlatan Tıkılı, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.



Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu.



Sıcaktan bunalanlar sahil şeridinde ve kent merkezindeki parklarda, çay bahçelerinde serinlemeye çalıştı.