İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan terör örgütü DAEŞ üyelerinin itirafları doğrultusunda Eyüp B'nin (47), örgütün sözde "Adana emiri" olduğunu belirledi.



Şüphelinin yakalanması için kurulan özel ekip, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Eyüp B'nin özel bir hastanenin bahçesinde olduğunu belirledi.



Polisleri görünce kaçmaya çalışan Eyüp B, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.



Polise yakalanmamak için ana yollar yerine alternatif tali yolları kullanan Eyüp B'nin, cep telefonu kullanmadığı, Suriye'den gelen talimatları kuryeler aracılığı ile aldığı ve örgüt üyelerine yine kuryeler aracılığı ile ilettiği tespit edildi.



Zanlının, itirafçı olan örgüt üyelerini ve ailelerini tehdit ettiği, düzenlediği örgüt toplantılarında "Çocuklarınızı okula göndermeyin." ve "Devletin imamının arkasında namaz kılınmaz." gibi konuşmalar yaptığı iddia edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

