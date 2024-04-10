Terör örgütü PKK’ya 6 ilde eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü adına sokak eylemleri yaptığını ve terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.



Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de paylaşan Yerlikaya, “Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor.” dedi.

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