Terör örgütü PKK’ya 6 ilde eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya yönelik “Bozdoğan-24” adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü adına sokak eylemleri yaptığını ve terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerini bildirdi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulduğu bilgisini de paylaşan Yerlikaya, “Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor.” dedi.
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