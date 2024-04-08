Terör örgütü üyesi 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 31 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, DHKP-C terör örgütünün soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplamda 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır.



İl Emniyet Müdürlğü'nce yapılan yazılı açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.