Terör propagandası yapanlara gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Terör propagandası yapanlara gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl dışında olduğu belirlenen 4 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışma sürüyor.

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