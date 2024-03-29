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Terör propagandası yapanlara gözaltı

Erzurum'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terör propagandası yapanlara gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Etkin Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni provoke eden ve üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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