Terörist mağarasından cephanelik çıktı

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Son olarak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Kahraman mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama - tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.” ifadelerine yer verildi.