Ters yönde ilerleyen araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Yakacık Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, A.R.O. hakimiyetindeki araç ters yönde seyir halindeyken, karşı yönden gelen C.Ö. kontrolündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolun solundaki boş alana çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.