Tersanede kule vinç devrildi: 1 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede kule vincin bir geminin üzerine devrilmesi sunucu kabinde sıkışan operatör Ziya Yamaç (47) yaşamını yitirdi.
Olayın gece saatlerinde, operatörün şiddetli rüzgar nedeniyle kule vinci kontrol için çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
Bölgeye AFAD’ın yanı sıra Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Saatler süren çalışma sonucunda ekipler, operatörün cansız bedenine ulaştı.
Yamaç'ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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