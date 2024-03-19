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Tersanede kule vinç devrildi: 1 ölü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede, kule vincin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Tersanede kule vinç devrildi: 1 ölü

'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede kule vincin bir geminin üzerine devrilmesi sunucu kabinde sıkışan operatör Ziya Yamaç (47) yaşamını yitirdi.

Olayın gece saatlerinde, operatörün şiddetli rüzgar nedeniyle kule vinci kontrol için çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Bölgeye AFAD’ın yanı sıra Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saatler süren çalışma sonucunda ekipler, operatörün cansız bedenine ulaştı.

Yamaç'ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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