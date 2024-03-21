Tezgah yeri kavgasında kan aktı

Pamukkale Mahallesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcı İdris Işıkçı, pazar yerinde sebze meyve satan Mustafa Yılmaz'ın yerinde çilek satmak istedi.



Işıkçı ile Yılmaz arasında tezgah yeri nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, Işıkçı'yı karnından 3 kez bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işıkçı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Yılmaz'ı gözaltına aldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Işıkçı, bugün hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.