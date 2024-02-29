The Crow filminden ilk kareler yayınlandı

90'ların ses getiren filmi The Crow yıllar sonra yeni kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği filmden ilk kare yayınlandı.
Filmin başrolünde Bill Skarsgard yer alıyor. Korku serisi O filmindeki palyaço performansıyla olay yaratan oyuncunun yeni karakterine nasıl hayat vereceği ise merak konusu.
Filmde ayrıca elektronik müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren ve FKA Twigs adıyla bilinen Tahliah Debrett Barnett de rol alıyor.
James O'Barr'ın yarattığı çizgi roman serisine dayanan filmin gelecek yaz vizyona girmesi bekleniyor.
Orijinal The Crow filmi Lee'nin setteki kazayla trajik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle biliniyor.
Filmde ayrıca Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila ve Jordan Bolger gibi isimler yer alıyor.
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