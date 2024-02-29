The Crow filminden ilk kareler yayınlandı

90'ların ses getiren filmi The Crow yıllar sonra yeni kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği filmden ilk kare yayınlandı.

Filmin başrolünde Bill Skarsgard yer alıyor. Korku serisi O filmindeki palyaço performansıyla olay yaratan oyuncunun yeni karakterine nasıl hayat vereceği ise merak konusu.