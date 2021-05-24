Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.

DHA 24.05.2021 - 13:09

Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi

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Thodex soruşturması: Savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Thodex soruşturması: Savcılıktan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Thodex soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Rana Azap'ın (27) adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap (27) hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi. 

Hakimlik, şirketin şüpheli Rana Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti. 

NE OLMUŞTU?

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıkö ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Savcılık, 20 Mayıs'ta şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. 

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