Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu adam yakalandı.

NTV Haber 09.05.2021 - 23:10

Thodex soruşturmasında yeni gelişme

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Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'le Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu kişinin yakalandığı bildirildi. 

TRT'nin haberine göre, Özer'i havalimanında karşıladıktan sonra otele yerleştiren, işlemleriyle ilgilenen kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Zanlı ifadesinde Faruk Fatih Özer'i tanıdığını itiraf etti; kaçışta asıl pay sahibinin bir başkası olduğunu öne sürdü.

"Onun dolandırıcı olduğunu bilmiyordum" diyen şüpheli, bir tanıdığının ricası üzerine Özer'e yardımcı olduğunu, basında çıkan haberlerden sonra korktuğu için saklandığını söyledi.

Bu arada firari sanığın çevresindeki çemberin daraldığı; Özer'in bir gıda firmasının yöneticisi ile saklandığının tespit edildiği belirtildi.

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